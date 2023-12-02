«هنوصلك» تصل بلطيم وسيدي سالم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

أعلنت محافظة كفر الشيخ، تفعيل مبادرة «هنوصلك» بمراكز المحافظة، وذلك لتقديم خدماتها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بمراكز شباب بلطيم، وسيدي سالم بالمجان.

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي لتيسير إجراءات استخراج البطاقات لذوي الهمم، وفق برتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تقديم خدمات متكاملة لغير القادرين

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين القادرون باختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر أو الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول عليه.

وشدد على أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوي القدرات الخاصة.

مراكز الشباب تفتح أبوابها لتقديم الخدمات المتنوعة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن مراكز شباب كفر الشيخ، إلى أن من ضمن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة أنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، والتعيين من خلال نسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، وكذلك الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، وتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، كما تمكن بطاقة الخدمات صاحبها من الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.