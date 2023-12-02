10 معلومات عن مجمع الصناعات الحرفية الجديد بأسيوط.. مساحته 600 متر

تستعد الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، لافتتاح مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، رسميا، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد.

مجمع الصناعات الحرفية في أسيوط

وتقدم «الوطن» أبرز معلومات عن مجمع الصناعات الحرفية الجديد قبل افتتاحه رسميًا خلال الأيام المقبلة.

- يتم إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية على مساحة 600 متر.

- تصل تكلفة المجمع 40 مليون جنيه ضمن مشروعات تنمية الصعيد.

- يساهم المجمع في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

- يسوق المجمع الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي.

- يساهم المشروع في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

- المجمع يضم أقساما متعددة للصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

تنظيم معارض للأسر الأكثر احتياجا

- المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة.

- توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- تفعيل مبادرة القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية لإحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.

- يعمل المجمع على تمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.