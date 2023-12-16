الجامعة العربية تنعى أمير الكويت: الراحل رمز للإنسانية السمحة

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص العزاء والمواساة للكويت، قيادة وحكومة وشعبا، ولكل الأمة العربية في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

واعتبر أبو الغيط، أن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحة، وأفنى حياته في خدمة الكويت، مضيفا أن أمير الكويت الراحل آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها فظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها الجامعة العربية

وأكد أن جامعة الدول العربية تقف مع الشعب الكويتي في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد، مؤكدًا إن مآثر أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي.

«الأعيان» الأردني: الأمتان العربية والإسلامية فقدتا أميرا إنسانا

وفي الأردن، نعى رئيس «مجلس الأعيان» فيصل الفايز اليوم، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا أميرًا إنسانًا انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والإسلامية العادلة.

ووصف الفايز، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالأمير العروبي القومي، موضحا أن الراحل ترك بصمات كبيرة في خدمة الكويت وأمتنا، وكان في مقدمة المدافعين عن كرامة وعزة الأمة العربية، وعن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.