العاهل الأردني ينعى أمير الكويت ويصفه بـ«الزعيم العروبي»

نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي رحل اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعرب العاهل الأردني، عن أحر التعازي لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، واصفًا الأمير الراحل بالزعيم العروبي الذي كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وصاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية.

الحداد في البلاط الملكي الأردني لمدة 7 أيام

ووفقا لبيان الديوان الملكي الأردني، أمر الملك عبد الله الثاني، بإعلان الحداد على أمير الكويت الراحل، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم، معربا وقوف «عمان» إلى جانب الكويت وشعبها في هذا الظرف الصعب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وفي وق سابق من اليوم، قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله، إن مراسم دفن جثمان أمير البلاد الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على الأقرباء فقط بمسجد بلال بن رباح، غد الأحد، مضيفا إن العزاء سيتقبل من قبل أسرة آل صباح في ديوان الأسرة بقصر بيان، بعد غد الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط.

وأشار الشيخ العبد الله، إن العزاء سيتقبل من قبل أسرة آل صباح في ديوان الأسرة بقصر بيان، كذلك يوم الثلاثاء المقبل من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب

وكانت السلطات الكويتية، أعلنت في نوفمبر من العام 2021، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «83 عاما»، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «86 عاما».