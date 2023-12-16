«تعليم البحر الأحمر» تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة الغناء والعزف

حصدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الغناء لطلاب المرحلة الإعدادية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أمهر عازف في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023 - 2024، التي نظمتها إدارة التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ديانا أول الجمهورية في مسابقة الغناء

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، فوز الطالبة ديانا محمد طاهر بالصف الثالث الإعدادي بإدارة الغردقة التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الغناء، مشيرا إلى دور المعلمة مريم وديع سيدهم في تدريب الطالبة.

محمد أول الجمهورية في مسابقة العزف

وأضاف وكيل تعليم البحر الأحمر، أن الطالب محمد ماجد العسيلي، المقيد بالصف السادس الابتدائي بإدارة الغردقة التعليمية، فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أمهر عازف بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، لافتا إلى دور عمرو عصام الدين بدوي، معلم، في تدريب الطالب.