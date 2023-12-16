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انتخابات المصريين بالداخل

حياة كريمة تطلق 500 «فانوس طائر» في دعوة للسلام ووقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

كتب:

يسرا البسيوني
03:38 م | السبت 16 ديسمبر 2023
مبادرة «من إنسان لإنسان» من حياة كريمة لإغاثة أهالي فلسطين

مبادرة «من إنسان لإنسان» من حياة كريمة لإغاثة أهالي فلسطين

أكدت مؤسسة حياة كريمة، أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات واهتمامات المؤسسة.

وأشارت حياة كريمة، إلى أن المؤسسة تقيم اليوم، على أرض استاد القاهرة فعالية «من إنسان لإنسان» بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والجامعات المصرية المختلفة، في حملة لتعبئة المواد الغذائية لأهالينا في فلسطين.

أوضحت المؤسسة، أن اليوم يتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل المختلفة بجانب إطلاق 500 فانوس طائر كدعوة السلام ووقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفال ونساء فلسطين.

 

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بقلم يسرا البسيوني