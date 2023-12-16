حياة كريمة تطلق 500 «فانوس طائر» في دعوة للسلام ووقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

أكدت مؤسسة حياة كريمة، أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات واهتمامات المؤسسة.

وأشارت حياة كريمة، إلى أن المؤسسة تقيم اليوم، على أرض استاد القاهرة فعالية «من إنسان لإنسان» بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والجامعات المصرية المختلفة، في حملة لتعبئة المواد الغذائية لأهالينا في فلسطين.

أوضحت المؤسسة، أن اليوم يتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل المختلفة بجانب إطلاق 500 فانوس طائر كدعوة السلام ووقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفال ونساء فلسطين.