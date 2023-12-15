فحص 2234 مواطنا في قافلتين طبيتين ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، تنفيذ قافلتين طبيتين بقرية علي زيدان بمركز ناصر، ومنشأة طاهر التابعة لمركز إهناسيا، على مدار 4 أيام، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2234 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلتين

وتضمنت القافلتان عقد ندوات للتثقيف الصحي، استفاد منها 230 مواطنًا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ200 مواطن.

فحص المواطنين في 8 عيادات تخصصية

كما جرى في القافلتين على مدار يومين، بقرية بقرية علي زيدان بمركز ناصر شمال بني سويف، ومنشأة طاهر بمركز إهناسيا، فحص المرضى في 7 تخصصات بـ8 عيادات تخصصية، وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، إلى جانب صرف العلاج بالمجان.

إجراء 111 تحليلا بمعمل الدم

كما جرى إجراء 111 تحليلا بمعمل الدم، و92 تحليلا بمعمل الطفيليات، وإجراء 43 حالة أشعة، واستصدار 13 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 15 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء عدد 178 أشعة موجات فوق صوتية

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.