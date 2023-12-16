نجوم الفن ينعون أمير الكويت.. أبرزهم أكرم حسني

نعى عدد من نجوم الفن، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية ظهر اليوم السبت، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكرم حسني ينعى أمير الكويت

وقال الفنان أكرم حسني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق».

آيتن عامر

وقدمت الفنانة آيتن عامر خالص التعازي في أمير الكويت من خلال منشور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق».

جومانا مراد تنشر صورة

كما نشرت الفنانة جومانا مراد على حسابها عبر «فيسبوك» صورة تنعى من خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.