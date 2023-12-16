سلطان عمان يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة أمير الكويت: عمل لخدمة الأمتين العربية والإسلامية

قال ديوان البلاط السلطاني العماني، في بيان، إن سلطان البلاد هيثم بن طارق، تلقى نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ورفعة وازدهار الكويت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وأصدر السلطان هيثم بن طارق، أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان، بدءا من اليوم لمدة 3 أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «86 عاما»، كما أشار وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، إلى أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل، ستقام في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، غدا الأحد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي «08:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.