البابا تواضروس ينعى أمير الكويت: نذكر مواقفه التاريخية في دعم الأمة العربية

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التعزية في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا.

البابا تواضروس ينعى أمير دولة الكويت

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث باسم الكنيسة، في بيان: «تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الكويت في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف».

وأضاف بيان الكنيسة: «نعزي شعب دولة الكويت الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة في وفاة هذا الزعيم، ذاكرين مواقفه التاريخية في دعم الأمة العربية خلال الأوقات الصعبة، ونطلب لهم تعزيات جزيلة، واستكمالاً لمسيرة الازدهار والتقدم على خطى الراحل الكبير».