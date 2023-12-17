8 ملفات تركز عليها المحليات.. أهمها مواجهة مخالفات البناء

تتابع وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الراهنة عددا من الملفات المهمة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي تجاوزات وإنفاذ القانون، ومن أبرز الملفات التي تتابعها وزارة التنمية المحلية بالمحافظات ما يلي:

- رصد مخالفات البناء أولا بأول والعمل على إزالتها والتعامل الفوري معها.

- التعامل مع الإشغالات، وتطهير الشوارع والميادين.

- تكثيف أعمال النظافة والتفاعل مع شكاوى المواطنين لاستعادة المظهر الحضاري.

خفض أسعار السلع

- متابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها مجلس الوزراء، ومنها السكر والأرز لتخفيف العبء عن المواطنين، وتكثيف الحملات لمتابعة السلع وجودتها.

- التوسع في منافذ السلع بالمحافظات من أجل خدمة المواطنين والتركيز على المناطق الشعبية والقرى خاصة بالمنافذ المتنقلة.

قانون التصالح الجديد

- الاستعداد لتدريب عاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح الجديد لدعم اللجان المختصة بالتطبيق.

- متابعة استعدادات موسم الشتاء بكل المحافظات للحد من أي طارئ يتعلق بحالة الطقس والأمطار.

- العمل على التحول الرقمي للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.