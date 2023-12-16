خريطة قطع المياه في 6 مناطق بالمنوفية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أماكن ومواعيد قطع المياه، اليوم السبت، لإجراء خطة الصيانة الدورية التي تتبعها الشركة بالمناطق التابعة لها، خلال الفترة الصباحية، مع تنبيه المواطنين بالأماكن المتأثرة خاصة المستشفيات والمخابز والمدارس والمحال الخدمية.

أماكن قطع المياه اليوم السبت في المنوفية

وحددت الشركة أماكن قطع المياه، وفقا لخطة الصيانة الدورية، بمركز السادات بقرى الأخماس والهاويس وكفر داود الغربية منشاة النور والبحارة والخطاطبة.

مواعيد قطع المياه اليوم السبت في المنوفية

وأفادت شركة مياه المنوفية، في بيان، بقطع المياه اليوم بمواعيد قطع المياه بالقرى المتأثرة بالصيانة اليوم السبت لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، على أن تعود المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من صيانة الشبكات وتطهير خزانات المياه وصيانة المحطات.