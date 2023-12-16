تسليم تابلت الثانوية العامة خلال هذا الأسبوع لطلاب الإسكندرية بحضور ولي الأمر

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم تسليم التابلت المدرسي لطلبة الصف الأول بالمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

تسليم التابلت

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه سيتم تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع الإدارات التعليمية، المنتزه أول وثانٍ وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية والجمرك وبرج العرب بمجرد صرفها من مخازن الوزارة ووصولها إلى الإسكندرية.

المستندات المطلوبة

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد، أنه على ولي الأمر الحضور إلى المدرسة مع الطالب أثناء استلام التابلت المدرسي، وذكر أن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الأول الثانوي هي:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد، وصورتين من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت موقعا من ولي الأمر.