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«درامية».. محمد نور يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة «أهلا وسهلا»

كتب:

أميرة عزالدين
05:45 م | السبت 16 ديسمبر 2023
محمد نور

محمد نور

يستعد المطرب محمد نور، لطرح أغنية جديدة على طريقة «السينجل»؛ للاحتفال مع جمهوره بموسم رأس السنة 2024.

تفاصيل أغنية محمد نور الجديدة

وأوضح «نور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأغنية تحمل اسم «أهلا وسهلا»، لافتًا إلى أنّها لا تعني الترحيب بالعام الجديد، ولكنها أغنية درامية.

وقال إنه كان من المقرر طرح الأغنية في الفترة الماضية، لكنه قرر تأجيل طرحها حتى حلول العام الجديد بسبب الأحداث العالمية الطارئة.

موعد طرح أغنية «عاليا»

من ناحية أخرى، يستعد المطرب محمد نور، لطرح أغنية جديدة بعنوان «عاليا» في الساعات القليلة المقبلة، تحمل اسم ابنته التي تشارك معه في الفيديو كليب للأغنية، مشيرًا إلى أنها تتميز بإيقاع الحركة.

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بقلم أميرة عزالدين