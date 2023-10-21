محمد نور يؤدي مناسك العمرة للمرة الثانية ويدعو لفلسطين: اللهم انصرهم

أعلن الفنان محمد نور، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أداءه مناسك العمرة للمرة الثانية والدعاء لشعب فلسطين.

وكتب نور قائلا: «والله أنا في العمرة لتاني مرة شوفوا الناس بتدعي إزاي اللهم انصرهم وأنزل عليهم رحمتك واحفظ أولادهم».

محمد نور يؤدي مناسك العمرة

ونشر الفنان محمد نور، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له أثناء أدائه مناسك العمرة وهو يدعو لفلسطين وشعبها.

وقال نور خلال الفيديو: «يا رب انصر أهل فلسطين واحمي أطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يا رب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يا رب من كل شر ببركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام».