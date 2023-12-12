قبل طرحها.. محمد نور يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أغنيته «عاليا»

يستعد المطرب محمد نور، لطرح أغنيته الجديدة بعنوان «عاليا»، يوم 16 من ديسمبر الجاري، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأوضح «نور»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأغنية تحمل اسم «عاليا» إهداءَ لابنته، مشددَا على أنها تختلف تمامًا عن الأغنية التي قام بطرحها من قبل عام 2018، ضمن ألبوم «مسا مسا»، قائلا: «حبيت أقدم ليها أغنية جديدة بعد ما كبرت يكون فيها حركة وتظهر معايا فيها».

محمد نور يكشف علاقة أغنية «عاليا» بألبومه السابق

وأشار إلى أن الأغنية الأولي كانت هادئة، أما الحالية بإيقاع مختلف وسريعة وبها مقسوم ورقص، ويظهر في الفيديو اطفال وشباب، وقام بطرح مقطع منها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تفاصيل أغنية «السهر للسهيرة»

وكان آخر أعمال المطرب محمد نور أغنية «السهر للسهيرة»، والتي طرحها في موسم الصيف من العام الجاري، وشارك في تلحينها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كوليبكس.