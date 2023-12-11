محمد نور: أي بنت اسمها «عليا» ستشارك في كليب أغنيتي الجديدة

طرح الفنان محمد نور البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «عليا»، ودعا كل من تحمل اسم الأغنية ترسل له للمشاركة في الكليب.

وكتب نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «إن شاء الله تنزل يوم 16 ديسمبر، أنا عاوز كل البنات الصغيرين اللي اسمهم عليا من سن 3 أو 4 لحد سن 13 أو 14 يبعتولي اللي يحبوا يشاركوا معانا هصورها مع كل البنات اللي اسمهم عليا عشان كلهم يظهروا فيها وتبقى أغنية كل عليا مستنيكم ابعتولي الصور أو اعملولي تاج نصورها وإن شاء الله نصورها يوم 6 ينابر الجاي DM».

محمد نور يؤدي مناسك العمرة

وأدى نور في أكتوبر الماضي، مناسك العمرة للمرة الثانية، حسبما أعلن عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والدعاء لشعب فلسطين.

وكتب نور قائلا: «والله أنا في العمرة لتاني مرة شوفوا الناس بتدعي إزاي اللهم انصرهم وأنزل عليهم رحمتك واحفظ أولادهم».