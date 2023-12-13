«محمد نور ليس الأول».. نجوم طرحوا أغاني مهداة لأبنائهم

اعتاد نجوم الطرب تقديم أغانِ خصيصًا لأبنائهم، حتى تكون ذكرى مٌهداة لهم في مراحل أعمارهم المختلفة، فمنذ نحو أيام، أعلن المطرب محمد نور استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «عاليا»، التي تحمل اسم ابنته عاليا، وهي الأغنية الثانية التي يهديها لها، بعد عام 2018، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن»، أبرز نجوم الغناء الذين قدموا أغنيات لأبنائهم في مشوارهم الغنائي.

عمرو دياب

يعد الهضبة عمرو دياب من أبرز المطربين الذين قدموا أغاني لأبنائهم، من خلال 6 أغنيات مختلفة، وكانت أولهم مع أغنية «نور العين»، التي قدمها من أجل ابنته نور وهي نجلة الفنانة شيرين رضا، ووزعها الكابوحمدي الشاعري، ومن كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وكانت الأغنية الثانية بعنوان «قمرين»، التي قدمها لتوأميه «كنزي وعبدالله» وهما أبناؤه من الزوجة الثانية زينة عاشور، وهي من توزيع طارق مدكور، وألحان شريف تاج، وكلمات محمد رفاعي.

أما الأغنية الثالثة فكانت بعنوان «كنزي»، كانت لابنته كنزي، كانت من توزيع فهد، وكلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارث، أما الأغنية الرابعة فكانت بعنوان «وياه»، وكانت لابنه عبدالله فقط، حيث حرص على وجوده معه في الفيديو كليب كأول ظهور فني معه، وكانت من توزيع حسن الشافعي، وألحان عمرو مصطفى، وكلمات تامر حسين.

وكانت الأغنية الخامسة لعمرو دياب بعنوان «جانا»، التي أهداها لـ«آخر العنقود»، ابنته جانا، التي جاءت بتوزيع عادل حقي، وألحان أحمد حسين، وكلمات تامر حسين، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان «جميلة»، التي تعاون خلالها الهضبة مع ابنته جانا وأهداها بطريقة مختلفة، حيث كانت الأغنية من ألحانها مع بلال سرور، كما شاركت فى كتابتها مع شادي نور، وقام بتوزيعها طارق مدكور.

أحمد مكي

حرص الفنان أحمد مكي على تقديم أغنية «أغلى من الياقوت»، لابنه التي قام بكتابتها وغنائها وإخراجها، ووجه له رسائل عديدة خلالها عام 2018، وقام بتصوير الكليب في الفيوم، وتردد عبر مواقع السوشيال ميديا أن ابنه أدهم ظهر معه خلال الفيديو كليب.

تامر عاشور

كما قدم المطرب تامر عاشور، أغنية «أيام»، ضمن ألبومه الذي حمل نفس الاسم من أجل ابنته أيام، عام 2018، وهي من توزيع النابلسي، وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي.

محمد نور

يستعد المطرب محمد نور، لطرح أغنيته الجديدة على طريقة السينجل بعنوان «عاليا» يوم 16 من ديسمبر الجاري، التي قام بتصويرها كفيديو كليب، وحرص على ظهور ابنته عاليا خلالها، على الرغم من تقديمه لها أغنية من قبل عام 2018، ضمن ألبومه الغنائي بعنوان «مسا مسا».