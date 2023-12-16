هالة يعقوب الشاروني: والدي كان وطنيا ويحب البلد لأبعد الحدود

قالت الكاتبة الدكتورة هالة الشاروني، ابنة رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، إنَّنا كنا طفلين فقط، أنا وأخي لأبينا الكاتب الراحل، واللوم لم يكن له وجود في بيتنا، وكان شغل والدي الشاغل تثقيف أحفاده، ويوم الجمعة كان ملكاً لي وأخي ووالدي يخصصه لنا للرحلات، ثمَّ انتقل الاهتمام لأولادي لاصطحبهم لمختلف الأماكن لتعليمهم من الصغر بالتردد على معرض الكتاب.

«الشاروني»: والدي أصيب بكسر قبل الانتخابات وتخوف من عدم القدرة على المشاركة

وأضافت «الشاروني»، في حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ والدها قبل انعقاد الانتخابات سقط وأصابته كسور، وتخوف أن يؤثر ذلك على عدم مشاركته في الانتخابات بالتصويت، ليقول وقتها: «هو أنا مش هروح أنتخب؟».

العمر لم يسعف والدي للمشاركة في الانتخابات

وتابعت الكاتبة الدكتورة هالة الشاروني: «قولت لبابا عايز تروح تنتخب؟ ورد أنه لازم نروح ننتخب.. واقترحت ذهابه بسيارة الإسعاف لمقر اللجنة لـ التصويت، ولكن العمر لم يسعفه، ووالدي وطني للغاية ويحب وطنه حب غير طبيعي».