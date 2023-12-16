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انتخابات المصريين بالداخل

مؤسسة «هيومان أكت»: الانتخابات الرئاسية المصرية انتصرت للديمقراطية

كتب:

حبيبة فرج
11:32 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
ممثلة مؤسسة human act خلال المؤتمر

ممثلة مؤسسة human act خلال المؤتمر

قالت وانا ديسا ممثلة مؤسسة «هيومان أكت -human act»، وعضو «ائتلاف نزاهة» في رومانيا، إن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت انتصارا للقيم الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والمشاركة.

متابعة الانتخابات الرئاسية

أوضحت خلال المؤتمر الذي يعقده ائتلاف نزاهة حول متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، أن الشعب المصري كان حريصا على المشاركة في العملية الانتخابية، وأكدت أنه رغم التحديات العالمية إلا أن الانتخابات التزمت بالقوانين واللوائح، والهيئة الوطنية للانتخابات تمكنت من الخروج بانتخابات نزيهة.

التنسيق بين الغرفة المركزية والمتابعة الميدانية

وجرى خلال المؤتمر استعراض الجهود المبذولة خلال متابعة الانتخابات الرئاسية، إذ زار الائتلاف 25% من إجمالي اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين الغرفة المركزية والمتابعة الميدانية.

كما حرص الائتلاف على تسويق جهوده عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر كل الخطوات التي يقوم بها أعضاء الائتلاف خلال المتابعة والرصد، كما أشادت بالتغطية الإعلامية لجهود الائتلاف خلال هذه الفترة.

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بقلم حبيبة فرج