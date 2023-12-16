خلال مؤتمر صحفي.. مجلس الشباب يستعرض تقريره الأولي حول الانتخابات الرئاسية

أصدر مجلس الشباب المصري، اليوم، تقريرًا مبدئيًا، حول الانتخابات الرئاسية 2024 وأبرز ما جرى رصده خلال جهودهم في هذا الإطار على مدار الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، لاستعراض التقرير ورؤية المجلس حول سير العملية الانتخابية في مصر، من خلال رصدها الميداني وتواجدها في اللجان الفرعية، بالإضافة إلى الغرفة المركزية واللجان الفرعية التي تواجدت في المحافظات المختلفة.

التقرير الأولي للمجلس

واوضح مجلس الشباب المصري في بيان صدر عنه اليوم، أن التقرير الأولي هو عبارة عن قراءة للعملية الانتخابية التي تمت على مدار 3 أيام، ويرصد أبرز الملاحظات التي خرج بها الراصدون الميدانيون التابعون للمجلس، فضلًا عن تلك التي خرجت عن الغرفة المركزية، واللجان الفرعية التي تواجدت في 27 محافظة.

10 متابعين في المحافظات

ولفت البيان إلى أن الراصدين الميدانيين تجاوز عددهم 10 آلاف متابع وزعوا على العديد من المحافظات المصرية المختلفة، في إطار فاعليا البرنامج الوطني للرصد والمتابعة، والذي سبق له متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019 وانتخابات مجلس الشيوخ والنواب عام 2020 كما سبق له متابعة العديد من الاستحقاقات الانتخابية في دول العالم المختلفة.