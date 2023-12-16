«المجلس الاجتماعي الإفريقي»: الانتخابات الرئاسية المصرية جرت بنزاهة وشفافية

قال خالد وجداني رئيس المجلس الاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، إن الدولة المصرية التزمت بكل قواعد الدستور التي تعمل على تنظيم العملية الانتخابية، ما أدى إلى خروج الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل نموذجي.

حيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية

وخلال المؤتمر الذي يعقده ائتلاف نزاهة حول متابعة الانتخابات، ثمن «وجداني» حيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024، التي تعكس نجاحا غير مسبوق في العديد من الجهات المختلفة، أبرزها إقبال المصريين غير المسبوق ومشاركة مختلف فئاتهم.

وأشاد بالإشراف القضائي على صناديق الاقتراع، وجهود رؤساء اللجان وتعاونهم في سير العملية الانتخابية، إضافة الى الحماية الأمنية التي توفرت عند اللجان، وتوفير المناخ الآمن والسليم حتى يتمكن المواطنون من الإدلاء بصوتهم بشكل آمن.

خلق مسار ديموقراطي

أكد أن التصويت في الخارج، جرى بشكل لا يقل نموذجية عن الداخل، ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لخلق مسار ديموقراطي خلال الفترة الماضية، أبرزها إطلاق الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.