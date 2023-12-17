سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في مصر استقراراً نسبياً، في مختلف البنوك.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، وفقاً لبنك فيصل الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بحسب أخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع، وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر مقابل الجنيه، 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، وفقاً لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع وفقاً لبنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.