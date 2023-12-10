سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

واصلت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 10 ديسمبر 2023 في مصر، ثباتها في مختلف البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي شبكة الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.