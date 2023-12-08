سلوى عثمان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمانة على كل مواطن

حثّت الفنانة سلوى عثمان، المواطنين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفة إياها بالحدث الأهم في مصر الفترة الحالية.

سلوى عثمان تدعو الجميع للمشاركة في انتخابات الرئاسة

وأضافت «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدلاء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية أمانة، ويجب المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية ومن يمثلنا، مشددة على أننا أصبحنا نعيش في حالة من الاستقرار والأمان ويجب الحفاظ عليها.

مشاركة سلوى عثمان في مسلسل «ورق التوت»

وشاركت الفنانة سلوي عثمان، في بطولة مسلسل «ورق التوت»، والذى انطلق عرضه الشهر الماضى على شاشة cbc، وتناول العديد من القضايا الهامة للمرأة، من بينها ختان الانثا، والعنف، زواج القاصرات، والعنف الأسرى، تحديد النسل، وغيرها من القضايا الهامة، وتدور أحداثه داخل أكاديمية الفنون المسرحية، وتفاصيل المجتمعات التي ينتمى لها أبطال العمل.

المسلسل من بطولة شريف سلامة، سلوي عثمان، أسماء جلال، نور النبوى، سلوى محمد علي، جمال عبدالناصر، ثراء جبيل، محمد كيلانى وآخرين من تأليف عبادة نجيب واخراج حسام علي.