مشاهد مؤثرة في عزاء طارق عبد العزيز.. بكاء الصاوي وظهور سلوى عثمان

شهد عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، مساء اليوم، طوابير من النجوم، حيث امتلأت ساحة مسجد الشرطة، بالنجوم الذين تسابقوا لمواساة نجل الراحل وأسرته، من بينهم هاني سلامة، شريف منير، ريهام عبد الغفور، محمود حميدة، صلاح عبد الله، هاني رمزي، صابرين، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

بكاء خالد الصاوي

وقف عدد من النجوم لاستقبال المعزين، من بينهم محمد هنيدي التي كانت بدايات الراحل طارق عبد العزيز معه في «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ومن المشاهد المؤثرة انهيار خالد الصاوي بالبكاء، أثناء استقبال المعزين في صديق عمره.

حضور نجل خالد صالح

كان الفنان الراحل خالد صالح، من أقرب أصدقاء طارق عبد العزيز، لذا حرص أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، على أن يكونوا أول الحضور، ووقفا لاستقبال العزاء، ولم يغب عن الصورة منذ إعلان خبر الوفاة، فكان متواجدا في المستشفى يوم الوفاة، ويوم تشييع الجثمان من المسجد، حتى الدفن في المقابر.

أبطال أصحاب ولا بيزنس

ظهر في العزاء أيضا مصطفى قمر وهاني سلامة لتقديم واجب العزاء في الراحل، خاصة أن الصداقة جمعتهم في فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، فكانوا أول الحضور في وداع صديقهم «بتاح» -الشخصية التي أداها طارق عبد العزيز في الفيلم.

ظهور سلوى عثمان

بعد أيام قليلة من وفاة والدها، حرصت الفنانة سلوى عثمان على تقديم واجب العزاء في الراحل، فيما حرص بعض الفنانين على تقديم واجب العزاء لها أيضا في وفاة والدها الراحل في مقدمتهم خالد الصاوي ومحمد هنيدي.