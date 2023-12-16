«حفظ الأمانات» في ندوة بالرواق الأزهري بكفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب الرياض، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «حفظ الأمانات»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

«رفعت»: الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر

وقال الشيخ أحمد رفعت، من علماء الأزهر الشريف، خلال الندوة، إنّ الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، والتي منها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- أن ينام في فراشه تاركاً له بردة الحضرمي وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفاً إياه أنّ يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول كان حريصاً على رد الأمانات ووفياً لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.

برنامج رواق الطفل والأسرة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ فى دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

ويأتي ذلك ضمن الندوة الخامسة من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور أحمد سعد عقل مدير إدارة الرواق الأزهرى، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض وفريق العمل بمركز الشباب.