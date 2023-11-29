قواعد زراعة البطاطس الصيفي والشتوي.. لإنتاج جيد ونمو مثالي بلا خسائر

قال المهندس الزراعي محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الزراعات الشتوية للخضر تحتاج رعاية خاصة حرصا على النبات في كل مراحل نموه، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة شتاء وخاصة في ساعات الليل قد تضر بالنبات، ويستعرض إرشادات حول زراعة البطاطس الشتوية.

تستعرض بوابة الوطن عدة إرشادات يوضحها رئيس مركز معلومات المناخ في سطور التقرير التالية حول زراعة البطاطس وبعض الخضر.

أوصى المهندس الزراعي محمد علي فهيم بعدم إضافة منظمات نمو البطاطس بعد 90 يوما من الزراعة تجنبا لتشقق الدرنات.

وأشار إلى إضافة البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشاً مع 30 سم سيتوكينين 4%.

أهمية الرش:

ضرورة الرش الوقائي ضد الندوة المبكرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع أزوكسي ستروبين.

زراعة البطاطس الصيفي:

أكد المهندس فهيم على ضرورة زراعة البطاطس الصيفي مبكراً وتحديدا في شهر نوفمبر، مع عدم الزراعة بتربة بها رطوبة مرتفعة.

تجنب اليوريا:

تجنب استخدام اليوريا في الدفعة الأولى من التسميد ويجب أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.