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الفنان محمد شاهين: استخدام «الساندي كاربت» في الجونة يعبر عن التضامن مع فلسطين

كتب:

بسمة شطا
07:05 م | السبت 16 ديسمبر 2023
محمد شاهين

محمد شاهين

يشارك الفنان محمد شاهين، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، التي تشهد تضامنا كبيرا مع فلسطين، بما في ذلك تغيير «الريد كاربت» إلى «الساندي كاربت».

محمد شاهين يتحدث عن الساندي كاربت

وقال الفنان محمد شاهين، إنَّ «الساندي كاربت» مناسبة للأحداث التي تدور الآن في فلسطين: «لازم نحاول نعبر من خلال تفاصيل بسيطة عن تضامنا مع الشعب الفلسطيني».

وتابع «شاهين»: «ياريت تفضل الساندي كاربت كده على طول، شكلها حلو ومختلفة».

مهرجان الجونة يحتفي بالسينما الفلسطينية

واحتفت الدورة السادسة من مهرجان الجونة، بالسينما الفلسطينية وتقديم برنامج شامل عنها، بالإضافة لحرص الفنانين للظهور بأزياء تعبر عن الهوية الفلسطينية بأشكالها المختلفة.

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بقلم بسمة شطا