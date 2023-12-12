محمد شاهين يروج لأغنيته الجديدة «متعشم في مين»

روّج المطرب محمد شاهين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «متعشم في مين» والمقرر طرحها عصر الغد.

ونشر «شاهين» البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «استنوا بكرة إن شاء الله أغنية جديدة متعشم في مين!؟ الساعة 3 العصر.

أغنية «رصيد الستر»

وحقق الفنان محمد شاهين نجاحا كبيرا بأغنية «رصيد الستر» من كلمات أحمد شكري، وألحان وتوزيع إسلام مونتي.

كما حققت أغنية «لون باهت» نجاحا كبيرا وهي كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان، وعازفين عماد عزمي، وأحمد شرارة، ومحمود بخ، وحازم مجدي، وعمرو فصيح.