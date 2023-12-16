كلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط تنظم يوما علميا رياضيا للأطفال

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة أسيوط، يوماً علمياً رياضياً للأطفال، بحضانة الكلية، بحضور الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية، وذلك بتنظيم العديد من الفعاليات شملت الأنشطة الرياضية والألعاب الحركية.

تشجيع الأنشطة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أهمية كلية التربية للطفولة المبكرة، وتشجيع أنشطتها المختلفة التي تبني شخصية الطفل وتفتح مداركه وتوسع أفقه، وتفتح مسارات الحرية أمامه للإبداع؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفل المصري، خاصة في مراحل التعليم الأولى له، والتى تنمي مختلف مهاراته وأفكاره وترسم خارطة الطريق للأجيال المقبلة طبقاً لرؤية مصر 2030.

الأنشطة الحركية والعلمية

وأعرب الدكتور محمود عبدالعليم، عن سعادته بمشاركة الأطفال هذا اليوم المتميز بكل ما تضمنه من الأنشطة الحركية والعلمية للأطفال، مؤكداً على دعم إدارة الجامعة لجميع الأنشطة التى تخدم المجتمع، ومشيدا بسعى الكلية الدائم لتخريج معلمين ومعلمات لرياض الأطفال على قدر عال من الكفاءة والخبرة لإعداد جيل قادر على صناعة المستقبل.

وأشارت الدكتورة يارا إبراهيم إلى أن اليوم تضمن العديد من الفعاليات، وهي من إنتاج طلاب وطالبات الكلية من خلال الجانب التطبيقي لمقرري المهارات الحركية الأساسية لطفل الروضة، وألعاب الفناء للطفل، تحت إشراف الدكتورة أميرة محروس، والدكتور طارق سلام سيد، المدرسين بقسم العلوم الأساسية بالكلية.

قام بتنظيم اليوم، الدكتورة منال أنور سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة مروة جعفر مديرة الحضانة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعاملين بالكلية وبالحضانة، وبمشاركة عدد كبير من الأطفال من سن (4) إلى (10) سنوات، من حضانة الكلية، وأبناء العاملين بالجامعة، ومختلف حضانات ومدارس أسيوط.

وأضافت الدكتورة منال أنور، أن اليوم شهد إجراء تجارب علمية شيقة، شملت تجارب فيزيائية وكيميائية مثل تجربة البركان وتجربة الحبر السري، وغيرها، وذلك بقاعة المكتشف الصغير التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي، بعد تطويرها، كما أشارت إلى أن أنشطة اليوم تأتي في إطار استعدادات الكلية لإقامة عدد من الفعاليات الموسعة لأطفال محافظة أسيوط،خلال إجازة نصف العام القادمة.