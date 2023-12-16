موعد امتحانات التيرم الأول للجامعات الحكومية والأهلية 2024 في المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امتحانات التيرم الأول للجامعات الأهلية 2024 في المحافظات، وكذلك موعد إجازة نصف العام لمختلف الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية.

امتحانات التيرم الأول للجامعات الأهلية 2024 في المحافظات

قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، في تصريح خاص، إن المجلس الأعلى للجامعات خريطة العام الجامعي 2023 – 2024، أنه يبدأ العام الجامعي 30 سبتمبر 2023 ومدة استمرار الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024.

موعد امتحانات التيرم الأول بالجامعات

وتابع رئيس جامعة السويس أن هناك التزاما من جامعة السويس وجميع الجامعات بالمواعيد الخاصة ببدء الامتحانات وانتهائها، موضحاً أن خلال الامتحانات يتم تنظيم وتحديد أيام الامتحانات وفقاً لطبيعة كل جامعة من حيث الكليات التي تشملها فيما كانت عملية أو نظرية.

موعد امتحانات التيرم الأول 2024

ووفقاً لخريطة العام الجامعي 2023-2024، فإن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية سيتم بدء عقد امتحانات التيرم الأول لطلاب تلك الجامعات بالعام الدراسي الجاري، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

خريطة العام الجامعي 2023 – 2024

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق، خريطة العام الجامعي 2023 – 2024 والمتضمن أن..

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد لمدة 14 أسبوعًا.

- تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهي إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.