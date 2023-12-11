رئيس جامعة السويس: الوعي وحب الوطن سبب إقبال الطلاب على الانتخابات

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، إن حرص طلاب الجامعة على التصويت في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى الوعي الذي يمتلكه شباب مصر بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

رئيس الجامعة: راهنت على وعي شباب مصر

وأكد رئيس جامعة السويس أثناء تفقده مقار اللجان مع الطلاب لتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، أنه راهن على وعي شباب مصر في المواقف الحاسمة، وما حدث من توافد على المشاركة يؤكد ربح هذا الرهان.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتزايد المستمر خلال يومي الانتخابات، متوقعا أن يستمر للغد، وأرجع ذلك إلى سير اليوم الأول بطريقة سلسة، مما شجع الجميع على التوافد في اليوم الثاني بأعداد كبيرة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الطلاب تم تهيئتهم وإعدادهم من خلال الأنشطة الطلابية والندوات التوعوية لإبراز حقهم السياسي والدستوري في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، مشيداً بالجهودة المبذولة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسلاسة على الرغم من الزحام الشديد على مختلف اللجان.

وفي نفس السياق عبر الطلاب عن تقديرهم لجهود الجامعة في توفير كافة الوسائل لتشجيع الطلاب على المشاركة في هذا الحدث الكبير، لا سيما وأنها المرة الأولى التي يدلي بها هذه المرحلة العمرية بأصواتهم في انتخابات.