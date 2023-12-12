رئيس جامعة السويس: كثافة الإقبال على الانتخابات تعكس الوعي بمصلحة مصر

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، إنّ ما شهدته الانتخابات الرئاسية من كثافة الإقبال، يرسل رسالة لكل من يحاول العبث بوعي الشعب المصري.

وتابع رئيس جامعة السويس، أن ما تشهده البلاد من إقبال تاريخي على مختلف اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة، لمختلف الفئات، شباب وكبار سن ومرضى، يؤكد أن شعب مصر بكافة طوائفه يتمتع بدرجة عالية من الوعي بمصلحة الوطن، ومختلف القضايا التي تحيط به.

وأضاف «حنيجل»، أن المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية، تؤكد أن مصر بسواعد وإمكانات أبنائها ستكون في المقدمة، وأن الإقبال الكثيف والتاريخي على الانتخابات الرئاسية بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بوعي الشعب المصري.

وكان رئيس الجامعة يرافقه النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة قد شاركوا في مختلف الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها الجامعة للتيسير على الطلاب؛ للذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية، ومشاركة الطلاب من مختلف الكليات في الإدلاء بأصواتهم في هذا الحق الدستوري الكبير، الذي سيقدم لمصر القائد القادر على استكمال مسيرة التقدم والنمو والاستقرار في مختلف قطاعات التنمية.