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انتخابات المصريين بالداخل

طلاب جامعة السويس يحتشدون أمان لجنة المغتربين للمشاركة في الانتخابات

كتب:

حمدي عبد الله
03:36 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
طلاب جامعة السويس

طلاب جامعة السويس

شهد اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية، ملحمة وطنية صنعها طلاب جامعة السويس، الذين احتشدوا بالآلاف للإدلاء بأصواتهم في لجنة الوافدين بمدينة المستقبل.

احتشاد طلاب جامعة السويس أمام لجان المغتربين

 

واحتشد آلاف الطلاب بجامعة السويس، يتقدمهم الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، أمام لجنة المغتربين في مدينة المستقبل بحي فيصل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في يومها الثاني؛ إذ جرى تنظيم الطلاب نظرا لكثرة الطلاب والطالبات الذين اصطفوا في انتظار دخول اللجنة.

 

ورافق رئيس جامعة السويس، الطلاب أمام اللجنة، وحرص عدد من الطلاب والمتوجديدن على التقاط الصور التذكارية معه.

تواجد أمني لتأمين الناخبين

وتواجدت الشرطة بشكل مكثف في محيط لجنة مدرسة المستقبل الابتدائية بحي فيصل، لتأمين الناخبين حتي ينتهوا من الإدلاء بأصواتهم في اللجنة.

كما شهدت اللجنة توافدا بالمئات للعاملين بالشركات المختلفة القريبة من اللجنة، الذين حرصوا على الادلاء بأصواتهم في لجنة المغتربين؛ إذ تعد السويس من المدن الصناعية الجاذبة للعمالة من المحافظات، وتتوجد بها 6 لجان للمغتربين موزعة على أقسام المحافظة.

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بقلم حمدي عبد الله