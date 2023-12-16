«حجازي» يثير أزمة في اتحاد جدة بعد مباراة الأهلي و«الشحات» ينقذه «صور»

وقع أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، في أزمة قوية بعد مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، والتي خسرها الاتحاد بثلاثية مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

حقيقة زيارة أحمد حجازي معسكر الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

وتكمن الأزمة، التي أثارها أحمد حجازي بعد سقوط فريقه اتحاد جدة أمام الأهلي، في نشر صحيفة «الرياضية» السعودية تغريدة قالت فيها: «أحمد حجازي لاعب الاتحاد في زيارة لمعسكر الأهلي المصري بعد نهاية المباراة لتهنئة لاعبي فريقه السابق بالفوز».

وأثار هذا الأمر غضب جماهير اتحاد جدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لحالة الحزن على وداع الفريق مونديال الأندية على يد النادي من الدور الثاني للبطولة.

حسين الشحات ينقذ أحمد حجازي من أزمة في اتحاد جدة بعد الخسارة من الأهلي

وعلى الفور، رد أحمد حجازي على التغريدة الخاصة بصحيفة «الرياضية»، قائلا: «دا حسين الشحات ولابس تيشيرتي ويا ريت يكون في مصداقية و مهنية و احترام اكتر من كدا».

الأهلي يضرب اتحاد جدة بثلاثية في عقر داره

ونجح النادي الأهلي في الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف واحد، إذ أحرز للأحمر كل من: علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما أحرز هدف الاتحاد الوحيد الفرنسي كريم بنزيما، الذي أهدر ضربة جزاء خلال أحداث المواجهة.