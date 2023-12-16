في الجولة 13 من بطولة الجمهورية.. المصري تحت 15 عاما يهزم فاركو

فاز فريق المصري تحت 15 عام «الفئة العمرية 2008» بقيادة عمرو الشموتي، على ضيفه فريق فاركو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها، والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من إسلام راشد وعلاء حمدي ويحيى إبراهيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين.

الشوط الأول للمباراة

انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين سلبيا بعد سيطرة متبادلة من الفريقين على منطقة المناورات، وفي الشوط الثاني نزل لاعبو المصري بشكل مغاير تمامًا، خاصة مع التغييرات التي أجراها عمرو الشموتي، ويسفر ضغط أبناء بورسعيد عن ركلة جزاء ترجمها بنجاح عمرو طارق، محرزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، ويضغط فاركو، إلا أن تألق دفاع المصري ونجم المباراة الحارس الأمين فادي وائل منع إدراكهم لهدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بهدف للاشيء وارتفاع رصيدهم للنقطة الثانية والعشرين.

لاعبو المصري

مثل المصري في المباراة : فادي وائل لحراسة المرمى ، سيف رفعت ، عمرو طارق ، كريم الحناوي ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد الجرايحي ، يوسف أبو الليل لخط الوسط ، سيف الجبالي ، ميدو أشرف عبد اللاه ، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من نبيل العزب ، عمر أبو الليل ، مؤمن الصياد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا ، ك. ناصر زتونة مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.