رئيس «التجمع»: الأحزاب السياسية مرت بتجربة جديدة في الانتخابات الرئاسية

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب المصرية السياسية مرت بتجربة جديدة لأول مرة في الانتخابات الرئاسية؛ لأنها كانت متوجهة لإبراز التحدي والمشاركة في الذهاب للصناديق برسالة تعبئة شعبية، لافتًا إلى أن الشعب المصري بادر في رسالته في الدعوة الانتخابية الأولى منذ المرحلة الدعائية.

الحشد ظهر في حركة الأحزاب

وأوضح رئيس حزب التجمع خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم السبت، أن الحشد ظهر في حركة الأحزاب وقت العملية الانتخابية قائلا: «شوفنا أحزاب شباب هم اللي بيتحركوا على اللجان الانتخابية».

الانتخابات جاءت في وقت شديد الدقة

وأشار إلى أن الحشد على الذهاب إلى صناديق الاقتراع كان يتم في ظروف كنا نراها في حزب التجمع بأنه لابد من الشعب المصري يقدم رسالته للعالم بأكمله وأعداء الداخل والخارج، موضحا أن المشاركة كانت تعبئة شعبية في مواجهة المخططات التي تستهدف مصر، لأن الانتخابات جاءت في وقت شديد الدقة.