أجمل فسحة بسوهاج في الشتاء بأسعار بسيطة.. رحلة سعيدة في «بلد المواويل»

تتمتع محافظة سوهاج بعدة مزارات يمكن للمواطنين زيارتها خلال فصل الشتاء للاستمتاع بدفء شمس الظهيرة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، وتتراوح أسعار أماكن التنزه بسوهاج ما بين 5 حتى 10 جنيهات للفرد، بينما يكون دخول الأطفال مجانا.

خريطة المزارات الشتوية بمحافظة سوهاج

وتنشر «الوطن» خريطة المزارات والمناطق التي يمكن زيارتها بفصل الشتاء وفقا لمحافظة سوهاج كالتالى..

-ممشى أهل سوهاج، والذى أنشأته المحافظة على كورنيش سوهاج الشرقي، ليكون متنفسا لأهل سوهاج، ويضم طريقا ممهدا للمشي فترة الظهيرة والتريض صباحا، فضلا عن طريق للدراجات ليمارس الدارجون هوايتهم، مجانا تماما، مع وجود أماكن للأطفال يمكن للأسر ترك أطفالهم بها والاستمتاع بالألعاب بأسعار رمزية، حيث تبدأ اللعبة من 5 جنيهات.

متحف سوهاج القومي بسوهاج

-متحف سوهاج القومي تبلغ تذكرة دخوله 10 جنيهات، ويضم حديقة على النيل مباشرة، يمكن الإستمتاع بها بدفء الشمس نهارا، فضلا عن الآثار والمقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف من مختلف العصور الإسلامي واليوناني والروماني والفرعونى والقبطى، ويفتتح المتحف أبوابه من 9 صباحا حتى 4 عصرا.

نوادي سوهاج النقابية

-النوادي النقابية، وجميعها يمكن دخولها ببطاقة الاشتراك وتضم جلسات على النيل مثل نوادي القضاة والأطباء والمهندسين وأعضاء هيئة التدريس، ما يجعلها قبلة الكثيرين شتاء للاستمتاع بالشمس فترة الظهيرة بالشتاء، ودخولها مجانا.