المصريين الأحرار: إنجازات الـ9 سنوات الماضية سبب المشاركة غير المسبوقة بانتخابات الرئاسة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّ الشعب المصري أثبت أنه البطل الأول في المشهد مع بداية العهد الجديد للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنَّه كان هناك مقدمات لظهور الأحزاب السياسية بقوة على الأرض خلال انتخابات الرئاسة 2024، أبرزها الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب وتفاعلها فيه.

«خليل»: الإنجازات على مدار 9 سنوات أكبر سبب للمشاركة في انتخابات الرئاسة

وأضاف «خليل»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ السبب الرئيسي للخروج الكبير وغير المسبوق للمصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، هو السنوات التسع الماضية وما تم إنجازه خلالها، بجانب الجهود التي بذلتها الأحزاب السياسية ومنها المصريين الأحرار لحشد الناخبين واقناعهم بأهمية المشاركة.

حزب المصريين الأحرار ودوره في انتخابات الرئاسة 2024

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «بنينا حملتنا الانتخابية على سياسة طرق الأبواب، وذهبنا للمصريين في النجوع والقرى، وكحزب استهدفنا العمل النوعي أو الحوار مع فئات متنوعة مثل ذوي القدرات الخاصة ولقاءات مع نخب وسيدات أعمال وغيرها، وكان أسلوبنا علمي أكثر واستعنا بخبراء في الحملة في غرفة العمليات المركزية للانتخابات، واهتمينا بمتابعة الصحف الأجنبية وما ينشر فيها، وشبكة سي إن إن أشادت بالحشد للناخبين».