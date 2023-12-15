باحثة بمركز الدراسات السياسية: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت كثافة كبيرة

قال الدكتورة غادة عبدالعزيز، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت كثافة كبيرة وحضور من جميع فئات الشعب، حيث أن الإقبال غير مسبوق في تاريخ الانتخابات المصرية.

وعي الشعب المصري

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلة: «الإقبال كان من جميع الفئات، وخاصة الشباب والمرأة، مما يؤكد وعي الشعب المصري، ووقوفه خلف الدولة المصرية، واصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة كل مخططات المساس بالأمن القومي المصري، لاسيما حرب غزة، والمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

وتابعت: «من ضمن أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 رؤيتهم للإنجازات التي تمت في الدولة، واهتمامهم باستمرار هذه الإنجازات وتنفيذها خلال الفترة القادمة، ودعمهم للقيادة السياسية، ووعيهم بالأمن القومي المصري، والمخاطر التي تهدد مصر، سواء مخاطر إقليمية أو دولية، ووعيهم بالمشكلات التي تمر بالعالم وتأثيرها على مصر، فالتف المصريون في الداخل أو الخارج حول الدولة المصرية، وكانت هناك أيضًا كثافة في التصويت للمصريين في الخارج».