رفع 368 طن مخلفات في حملة بالإسماعيلية خلال 24 ساعة

نجحت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، في إزالة كمية كبيرة من المخلفات والقمامة، من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وبعض المراكز والقرى.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الحملات تستهدف رفع أي قمامة من الشوارع، لمنع تراكمها ونشر الأمراض والأوبئة، ضمن الحملة التي بدأت خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تشمل المدينة والمراكز والقرى والعزب التابعة لها.

رفع 189 طنا في فايد

ونجحت حملة مكبرة بمركز ومدينة فايد، في رفع 189 طنا من القمامة والمخلفات بنطاق مدينة فايد وقرى أبوسلطان، وسرابيوم، وفنارة، وهويس سرابيوم، وقرية كسفريت، إلى جانب رفع إشغالات الشارع الجديد بمدينة فايد.

واستهدفت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، رفع 50 طنا من القمامة، وذلك من مدينة القنطرة غرب، ضمن الحملة التي شملت قرى أبو خليفة والرياح والبياضية.

رفع 129 طنا في حي أول

واستهدفت حملة مكبرة لحي أول الإسماعيلية، تفريغ صناديق القمامة، وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار، بحمولة قدرت بـ129 طنا بمناطق الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارعي سوريا ومحمد علي، وكباري تحيا مصر وطريق أم كلثوم وطريق كارفور.