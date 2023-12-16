زيارة ميدانية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية لإحدى شركات الطاقة

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، تحت إشراف الدكتور أشرف السيسي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التدريب والخدمات، والدكتور عبد العظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب.

زيارات عملية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية

وأجرى طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، بجامعة الدلتا التكنولوجية في المنوفية، زيارة علمية ميدانية إلى إحدى شركات الطاقة الجديدة والمتجددة، رافقهم خلال الزيارة الدكتور محمد الرفاعى، وعدد من مسؤولي الشركة.

تفاصيل جولة الطلاب العلمية إلى مصانع الطاقة

تعرف الطلاب خلالها على الأنواع المختلفة للخلايا الشمسية، وأنظمتها المختلفة كالأنظمة المستقلة، الأنظمة المتصلة بالشبكة الكهربية، والأنظمة الهجينة، بالإضافة إلى أنظمة الضخ بالخلايا الشمسية.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، بما يُسهم في تأهيل الطلاب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، واكتساب المهارات والخبرات المختلفة.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الاستقبال والتعاون خلال التدريب لتحقيق اقصى استفادة للطلاب.

الجدير بالذكر أن هناك بروتوكول تعاون مُبرم بين الجامعة والشركة تضمن تعزيز ودعم أوجه التعاون المختلفة، والتنسيق فى كافة المراحل البحثية، المشاركات العلمية والعملية المتبادلة، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة وتدريب الطلاب خلال الدراسة والإجازة الصيفية.