ضبط تشكيل عصابي متهم بالسرقة بأسلوب المغافلة في المنوفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، عن قيام عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور «لهما معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما (فرد محلي وطلقة - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرتي (قسم شرطة منوف، مركز شرطة شبين الكوم).

وأضافا حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات السرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.