ضبط أكثر من 100 طن سكر وتحرير 220 محضرا تموينيا في المنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، ضبط كميات كبيرة من السكر، خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخازن، وجرى تحرير عدد كبير من المحاضر المتنوعة، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط 100 طن سكر في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه جرى ضبط أكثر من 100 طن سكر خلال حملات على 5 مراكز، وهي قويسنا وبركة السبع والسادات وشبين الكوم والباجور، في إطار الحملات المكبرة لمنع التلاعب في السلع الاستراتيجية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

تحرير 220 محضرا تموينيا خلال الساعات الماضية

وأوضح، أن الحملات التموينية تمكنت خلال الساعات الماضية جرى ضبط 220 محضراً متنوعاً، شمل المرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق والمخازن، مؤكداً أنه يجرى التعامل الفوري مع المخالفات التي يجرى ضبطها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه المخالفين.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لكل الفرق التي تشارك في الحملات المكبرة لضبط الأسواق، مشددا على تكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، موضحا أن بعض الحملات تجرى بتعاون مشترك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، فضلاً عن مشاركة الوحدات المحلية.