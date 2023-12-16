محمد فايز فرحات: الانتخابات الرئاسية 2024 ظاهرة تحتاج دراسات كثيرة لتحليلها

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنَّ انتخابات الرئاسة 2024، بحاجة إلى دراسات كثيرة لتحليلها، موضحًا: «نحن إزاء ظاهرة جديدة على الحياة السياسية في مصر، مثل عودة الحياة السياسية إلى مصر بالمعنى الدقيق وبمفهوم شامل وغير متحيز أو مختزل، ومن أبرز تجليات ذلك الدعوة إلى الحوار الوطني».

«فرحات»: قرارات مهمة للدولة والقيادة السياسية دعمت الإقبال على الانتخابات

وأضاف «فرحات»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قرارات هامة للدولة والقيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تهيئة المناخ وتجهيز المجتمع المصري لحياة سياسية جديدة وطبيعية وجادة، مثل إلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأخيراً الحوار الوطني.

إنعاش الحياة السياسية في مصر

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنَّ المشاركة السياسية غير المسبوقة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، نتجت عن تضافر كل هذه الجهود والمبادرات وإنعاش الحياة السياسية في مصر، والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بنفسه لتجهيز المجتمع لحياة سياسية بالمعنى الحقيقي، بدون اختزال في اتجاهات بعينها، وكذلك سياسة الانحياز الاجتماعي المعلنة للدولة والتي اتبعتها على مدار السنوات العشر الماضية.