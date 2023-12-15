«المصرية لحقوق الإنسان»: كثافة الحضور في الانتخابات الرئاسية 2024 أكبر ضمانة للنزاهة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كل المنظمات الدولية والمحلية أجمعت على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الأشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية من بداية الإعلان عنها إلى إعلان النتيجة، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، كما أجمعت المنظمات بشكل كبير على أن كثافة الحضور هي الضمانة الرئيسية لأي نزاهة في العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «إحنا بنتابع العملية الانتخابية كمنظمات محلية ومنظمات دولية، لكن تظل الضمانة الرئيسية هو كثافة الحضور، حضور الناخبين أنفسهم، وهو حضور استثنائي غير مسبوق ، وميز الانتخابات بأنها انتخابات بها شفافية، ورغبة المواطنيين في المشاركة في صناعة المستقبل، وثقة المواطنيين في العملية الانتخابية دفعت أعدادا كبيرة للمشاركة في الانتخابات، وربما تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها الشباب بكثافة شديدة جدًا».

وتابع: «أتصور أن الأحداث المحيطة بالدولة المصرية وخوف المصريين على الوطن، دفع قطاعات كبيرة من المصريين إلى المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى المنافسة المشروعة بين عدد من الأحزاب جعلت عددا كبيرا من أعضاء الأحزاب تشارك بشكل كبير جدًا».