تعرف على تفاصيل دور زينة في فيلم الإسكندراني

نشر المخرج خالد يوسف، بوستر آخر لفيلمه الجديد «الإسكندراني»، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، وتجسد فيه دور البطولة النسائية الفنانة زينة، والمقرر عرضه خلال يناير المُقبل.

وظهرت زينة على البوستر الرسمي للفيلم، بـ«ملايه لف»، المعروفة في التراث السكندري، وهو الأمر الذي يبين طبيعة الشخصية التي تجسدها زينة، وهي فتاة شعبية من الإسكندرية.

">

وفي وقت سابق، كشف المخرج خالد يوسف عن أن الفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ويكون جاهزًا للطرح في دور العرض المصرية 4 يناير المُقبل، ودول الخليج 11 من الشهر نفسه.