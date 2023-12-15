أماكن بيع شجرة الكريسماس بالفيوم.. «زينة وناس وصوت أجراس»

«ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس وصوت أجراس» هكذا تصدح فيروز وتتغنى في أماكن بيع شجرة الكريسماس وزينة رأس السنة بمحافظة الفيوم، إذ بدأ العد التنازلي على الاحتفال بليلة رأس السنة، إذ تزينت الشوارع المشتهرة ببيع الهدايا بعشرات الأشكال والأحجام من شجرة الكريسماس، ومختلف أشكال زينة الكريسماس، إلى جانب بابا نويل، والأجراس، وأشكال الهدايا وأحجامها المختلفة.

وتستعرض «الوطن» أماكن بيع شجرة الكريسماس بمحافظة الفيوم، وأسعارها، إلى جانب الفرق بين الكريسماس ورأس السنة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما الفرق بين الكريسماس ورأس السنة؟

وفيما يخص الفرق بين احتفال الكريسماس «عيد الميلاد» ورأس السنة، فإنّهما يختلفان، إذ إنّ الكريسماس عبارة عن مناسبة دينية لدى المسيحيين يحتفلون خلالها بذكرى مولد السيد المسيح، بينما رأس السنة الميلادية فهي مناسبة شعبية يحتفل بها جميع الدول التي تسير بنظام التقويم الميلادي.

إلى ماذا ترمز شجرة الكريسماس؟

وتعد شجرة الكريسماس أحد أبرز أساسيات الاحتفال، إذ يحرص الجميع على اقتناء شجرة الصنوبر المزينة بالأنوار، والنجوم، والألعاب، وأسفلها الهدايا للأطفال، وبدأ استخدامها في الاحتفال بها في مصر القديمة وأيضًا في عهد الرومان، حيث ترمز شجرة الكريسماس إلى الاعتقاد بأنّها ستبعد الأرواح الشريرة والأمراض، والسحر، والأشباح، كما إنّها ترمز للحياة الأبدية، وإلى الخضرة والرخاء الدائم.

أماكن بيع شجرة الكريسماس بالفيوم

وفيما يخص أماكن بيع شجرة الكريسماس بمحافظة الفيوم، فإنّ هناك عدة مناطق تشتهر ببيع الأشجار والنجوم والأنوار المرتبطة بالكريسماس بأسعار رخيصة وفي متناول الجميع، إذ تنتشر المحال المتخصصة في بيع متعلقات الكريسماس في الأماكن الآتية:

- شارع المحمدية بوسط مدينة الفيوم.

- شارع البوسطة بمدينة الفيوم.

- شارع مصطفى كامل.

- درب حرازة.

كم سعر شجرة الكريسماس؟

وقال مينا نجيب، بائع هدايا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ سعر شجرة الكريسماس يختلف بحسب الحجم، مُشيرًا إلى أنّها تبدأ من 35 جنيهًا للحجم الصغير، بينما يبلغ سعر شجرة الكريسماس المتوسطة 175 جنيهًا، وتصل إلى 3 آلاف جنيه حسب الحجم واللون، مؤكدًا أنّ أغلاها سعرًا الشجرة البيضاء.

ويبلغ سعر كيس الزينة بدءًا من 50 جنيهًا للكيس الذي يضم 4 لـ 6 قطع، بينما يتراوح سعر الهدايا الصغيرة التي تعلق على الشجرة 35 جنيهًا، فيما يتراوح سعر سانتا كلوز بين 50 وحتى 300 جنيه حسب الحجم، بينما يبلغ سعر حبل النور نحو 75 جنيهًا.