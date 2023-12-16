فوز 5 طلاب بمسابقة أوائل الطلبة بالإعدادية الأزهرية في السويس

أعلن الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة السويس الأزهرية، نتيجة أوائل الطلبة بالمرحلة الإعدادية، التي فاز بها 5 من الطلبة والطلبات بالمعاهد المختلفة.

وقال رئيس منطقة السويس الأزهرية، إن نتيجة أوائل الطلبة في التصفيات الختامية جاءت كالتالي:

نتيجة الطلاب:

- سيف الدين ياسر، معهد السويس الإعدادي.

- بدر محمود بدر، معهد السويس الإعدادي.

نتيجة الطالبات:

- نور مصطفى فرج، معهد فتيات الفاروق الإعدادي.

- جودي هاني كمال، معهد فتيات الفاروق الإعدادي.

- شهد محمد عبد الحميد، معهد فتيات الشلوفة الإعدادي.

كانت منطقة السويس الأزهرية، قد شهدت التصفيات النهائية لأوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، تحت رعاية فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف عام محمد الحسيني، موجه عام التربية الرياضية، وتنفيذ مسؤول الاتحاد مي سعيد، وبإشراف وفاء عبد القادر، مدير رعاية الطلاب.